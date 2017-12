7 miljoen euro voor 'nieuw' gemeentehuis BURGEMEESTER ZIET MEER HEIL IN VERBOUWEN DAN VERVANGEN BART KERCKHOVEN

02u23 5 Foto Mozkito Het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw is al meer dan veertig jaar oud. Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur wil de inwoners over enkele jaren ontvangen in een modern gemeentehuis, en dus moet er grondig verbouwd worden. En als we grondig zeggen, dan heeft dat ook een impact op het prijskaartje : 7 miljoen euro. "Het gemeentehuis is versleten, maar een nieuwbouw is niet aan de orde", vat burgemeester Luc Deconinck (N-VA) het samen.

Het gemeentehuis in de Pastorijstraat werd begin jaren 70 opgetrokken, nadat het vorige gebouw aan de Rink te klein bleek om alle diensten te huisvesten. Meer dan veertig jaar later dringt zich nu een vernieuwing op. "Hoog tijd", aldus Deconinck. "De verwarming, de elektriciteit,... allemaal meer dan veertig jaar oud. En tegenwoordig worden nu eenmaal heel andere eisen gesteld. Zo moet het energieverbruik dringend omlaag."





Wie het gemeentehuis vandaag binnenstapt, vindt loketten op het gelijkvloers. Daar kunnen ze terecht bij, onder meer, de ambtenaren van de dienst Bevolking. Voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit moet je dan weer op de eerste verdieping zijn. "Die indeling willen we aanpassen", klinkt het. "Enerzijds om het de inwoners gemakkelijker te maken, maar anderzijds ook om het personeel comfortabeler te laten werken, met burelen die gescheiden zijn van de loketten." En ook bij de dienst Financiën weten ze dat werken in een oud gebouw zo zijn nadelen heeft. "In de zomermaanden kan de temperatuur hier fors oplopen", zegt bevoegd schepen Jos Speeckaert (CD&V). "Het gaat hier dus niet alleen om organisatorische verbeteringen."





Studiebureau Arcadis schat de kostprijs van de werken op liefst 7 miljoen euro - meer dan het dubbele van wat enkele jaren geleden nog op tafel lag. Maar burgemeester Deconinck is er desondanks wel van overtuigd dat verbouwingswerken nog altijd de beste optie zijn. "De structuur van het gemeentehuis is nog altijd heel goed", legt hij uit. "En het is een architecturaal mooi gebouw. Eens de nutsvoorzieningen vervangen zijn en de indeling aangepast is aan de dienstverlening zoals die vandaag aangeboden hoort te worden, dan kan dit gebouw zeker nog dienst doen."





Ten vroegste in 2019

De eerstvolgende stap is de zoektocht naar een architect en een aannemer. Dat moet samen gebeuren via een speciale procedure. "Zo sparen we tijd uit", aldus Deconinck. "Begin 2019 kan de knoop dan doorgehakt worden, waarna ten vroegste in de lente van dat jaar met de werken gestart kan worden."





Burgemeester Deconinck benadrukt intussen dat het volgende gemeentebestuur niet gebonden is aan de huidige procedure. "Wie in 2019 aan de macht komt, mag natuurlijk nog zijn stempel op dit dossier drukken", klinkt het. "Wij willen gewoon dat er nu al een eerste stap gezet wordt, zodat er in de volgende legislatuur geen jaar verloren wordt. Daarvoor is de renovatie echt wel te noodzakelijk geworden."