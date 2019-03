51 extra assistentiewoningen in Sint-Pieters-Leeuw: Gemeentebestuur werkt samen met privésector om flats te bouwen naast woonzorgcentra Bart Kerckhoven

21 maart 2019

22u05 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeert in 51 nieuwe assistentiewoningen en werkt daarvoor samen met de privésector. Daardoor is er op de oude Wilgenhofsite in het centrum plaats voor een nieuw kinderdagverblijf naast het geplande dienstencentrum en blijft de parking behouden. In Zuun kunnen dan weer assistentiewoningen gebouwd worden naast woonzorgcentrum Zilverlinde.

Sint-Pieters-Leeuw werkt voor het eerst samen met privé-partners om extra assistentiewoningen te bouwen. “Ons plan om 63 assistentiewoningen en een dienstencentrum te bouwen op site van het gesloopte rusthuis Wilgenhof bleek veel duurder dan gepland”, legt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA) uit. “Dat werd begroot op 12 miljoen euro maar zou liefst 22 miljoen euro gekost hebben. Daarom besloten we voor een nieuw project te gaan. Er komen nu niet alleen assistentiewoningen in het centrum maar ook in Zuun.”

In het centrum vond Sint-Pieters-Leeuw in woonzorgcentrum Sint-Antonius een goede partner. Het woonzorgcentrum kan er 25 assistentiewoningen bouwen waarvan de gemeente er elf zal aankopen zodat het voor Sint-Antonius een haalbaar project wordt. “De klassen van de lagere school van Don Bosco in de Jules Sermonstraat verhuizen op termijn naar het oude klooster aan de Garebaan”, legt directeur Herman De Vriese van Sint-Antonius uit. “Daar is een mogelijkheid om de nieuwe assistentiewoningen te bouwen. Het gemeentebestuur voorziet nog steeds een dienstencentrum en dat zal ook onze bewoners ten goede komen.” Een extra meevaller is dat er zo ruimte is voor de bouw van een kinderdagverblijf voor 36 kinderen. “Met twee scholen in de buurt en de parking die behouden blijft is dat de perfecte locatie”, meent schepen van Kinderopvang An Speeckaert (CD&V). “De nood aan kinderopvang blijft groot en dus is dit een goede zaak.”

Ook in Zuun wordt er voor een tweede project samengewerkt met een privébedrijf. Ontwikkelaar IPON bouwt woningen naast het woonzorgcentrum Zilverlinde van de gemeente. “Daar hebben we afgesproken dat IPON voor ons twee blokken met telkens vijftien assistentiewoningen zal bouwen”, zegt Desmeth. “Er zal een verbinding gemaakt worden met dienstencentrum de Meander en het woonzorgcentrum. Het is niet toevallig dat de nieuwe assistentiewoningen in Zuun en in het centrum aansluiten bij een rusthuis. Bewoners die zorg nodig hebben in een assistentiewoning kunnen beroep doen op het personeel in het woonzorgcentrum en hebben rechtstreeks toegang tot de dienstencentra.”

De hele operatie zal 13,5 miljoen euro kosten en dat bedrag is wel haalbaar voor Sint-Pieters-Leeuw. De assistentiewoningen in Zuun zullen begin 2022 klaar zijn. De flats naast Sint-Antonius kunnen pas gebouwd worden wanneer Don Bosco vertrekt. Intussen wil het gemeentebestuur eind 2019 een definitieve planning hebben voor het dienstencentrum en de kinderopvang. Donderdagavond werd het nieuwe project besproken op de gemeenteraadscommissie Mens, Samenleving en Ruimte. Binnenkort mag de gemeenteraad zich uitspreken.