4 maanden voor belagen van ex WHW

06 december 2018

14u11 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 49-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen en belagen van zijn ex-vrouw en haar familie.

De man kon de breuk met zijn vrouw niet verkroppen. Hij begon haar talloze keren te bellen en te sms’en. De toon van deze berichten werd na verloop van tijd scherper. “Ik verbrand jullie (zijn ex, haar zus en haar moeder red.) levend”, klonk het zelfs. Bovendien werd de wagen van de vrouw tot zes maal toe beschadigd. Rechtstreeks bewijs tegen de man is er niet, maar in telefoongesprekken met zijn broer verwees hij er wel naar. “Ze kunnen me niets maken”, antwoordde hij, op de vraag van zijn broer om ermee te stoppen. Een eerste klacht van het slachtoffer volgde in augustus vorig jaar. Dit weerhield hem er niet van om een maand later een nieuwe dreigsms te sturen. Hiermee geconfronteerd door de politie minimaliseerde hij alles. “Ach, dat zijn maar woorden”, vergoelijkte hij de berichten.