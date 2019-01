4.000 euro boete en 6 maanden rijverbod na rijden met ingetrokken rijbewijs Tom Vierendeels

30 januari 2019

18u21 0 Sint-Pieters-Leeuw “De wagen genomen omdat ik mij overslapen had en mijn job niet wilde verliezen.” Het excuus omdat een man toch achter het stuur kroop nadat hem nog maar net een rijverbod was opgelegd maakte woensdag weinig indruk op de Halse politierechter.

De beklaagde werd op 30 oktober 2017 in Ruisbroek betrapt toen hij met zijn wagen reed, terwijl hij het een maand voordien voor drie maanden kwijt speelde na een eerder vonnis. Die veroordeling kwam er omdat hij als recidivist betrapt werd op het rijden onder invloed van alcohol. Hij moest bovendien de vier examens opnieuw afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkreeg na die drie maanden.

“Hij had zich overslapen en vreesde zijn job te verliezen omdat hij al een slechte band met zijn werkgever had”, pleitte de advocaat. “Zijn werk kwijtspelen kon hij niet aangezien er door schulden al sprake was van een loonbeslag. Hij zag zich dus genoodzaakt toch snel de wagen te nemen.”

Het maakte weinig indruk op zowel de procureur als de rechter. “Ik ben in mijn vordering nog enorm mild geweest”, liet de procureur zich ontvallen. “Ik kon zelfs een celstraf vorderen in dit geval.” Politierechter Van Laethem ging nog een stapje verder: “Eerst was er die herhaling en de straf daarvoor legt u naast zich neer. Nu zou ik u nog moeten belonen om u uitstel van straf te geven?”

De rechter veroordeelde de man tot een boete van 4.000 euro, een rijverbod van zes maanden en het afleggen van de vier examens.