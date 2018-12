21 bestuurders rijden over busstrook Tom Vierendeels

10 december 2018

18u32 0 Sint-Pieters-Leeuw De lokale politiezone Zennevallei voerde maandag een controle uit langs de Bergensesteenweg, ter hoogte van Shopping Pajot. De focus lag op het onterecht gebruik van de busstrook.

Door het regelmatig lange aanschuiven op de steenweg richting Brussel rijden regelmatig heel wat bestuurders de busstrook op om zo de file in te halen en vervolgens de parking van Shopping Pajot op te rijden. Dit is verboden, en bij de controle van maandag werden opnieuw 21 bestuurders betrapt. Zij zullen eerstdaags een boete in de bus vinden.

Daarnaast betrapten de inspecteurs nog een bestuurder die met de gsm achter het stuur bezig was en een persoon kreeg een proces-verbaal voor een inbreuk op de taxiwetgeving.