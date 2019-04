122 kinderen op paaseitjesjacht dankzij Buurthuis 1601 en de mensen van 't Paviljoentje Bart Kerckhoven

09 april 2019

Buurthuis 1601 organiseerde op vrijdag 5 april om voor de vierde keer een Paaseierenraap in Ruisbroek. Onder de stralende zon raapten maar liefst 122 kinderen met heel veel enthousiasme paaseitjes. Eerst werd er verzameld op de speelweide aan de sporthal A.J. Braillard. Daarna ging de zoektocht verder in het Speelbos van Ruisbroek. De paashaas zelf was aanwezig om samen met Sofie Vanobberghen van buurthuis 1601 de zoektocht in goede banen te leiden . Alle eitjes werden verzameld in een grote mand en daarna eerlijk over alle kinderen verdeeld. De eitjes werden zorgvuldig verpakt door de bezoekers van het landelijk dienstencentrum ‘t Paviljoentje , waardoor ook zij betrokken werden bij deze paaseirenraap.