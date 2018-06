11de keer Leeuw Rinkt 15 juni 2018

Nu zaterdag 16 juni vindt vanaf 17 uur in het centrum van de gemeente de elfde editie van Leeuw Rinkt plaats. Cultuurcentrum Coloma heeft op verschillende plaatsen concerten geprogrammeerd. Vanaf 17.30 uur treden aan de Pastorijstraat De Jartellen, L&A Dance Company en De Lillies, Nina Butera en Xqueeze op. Dj-collectief For the Record sluit op dat podium af. Aan de Rink begint om 17 uur de Fanfare Sint-Cecilia te spelen. Ook Dance O'mania, de Leeuwse Turnkring, de River Boots Country Club, Dean en The 4th Element tredend daar op. Vanaf 17 uur tot 22.30 uur kan iedereen ook kuieren tussen marktkramen met onder andere streekproducten en in de Leeuwse Kunstacademie is er ook een tentoonstelling. Daar is er ook een jazzoptreden gepland om 20 uur. (BKH)