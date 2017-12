"Wie gaat nu al die boeven vangen?" MEER DAN 600 MAN NEEMT AFSCHEID VAN VERONGELUKTE HOOFDINSPECTEUR BART HAUBRECHTS (37) TOM VIERENDEELS

02u22 237 Mozkito De collega's van Bart vormen een erehaag en salueren als de kist de kerk wordt ingedragen. Gezien het dreigingsniveau hielden enkele zwaarbewapende agenten alles in het oog (foto rechts). Sint-Pieters-Leeuw Meer dan zeshonderd rouwenden hebben vrijdag in de Sint-Pieterskerk afscheid genomen van Bart Haubrechts (37). De populaire hoofdinspecteur uit de wijk Negenmanneke kwam vorige week om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Lennik. Populariteit die ook vertaald werd in een indrukwekkend eerbetoon door agenten van de politiezone Zuid.

Onder de zeshonderd rouwenden waren vrijdag ook heel wat collega's van Bart. "Zijn afscheid moest groots zijn", lieten zijn beste makkers zich vorige week nog ontvallen. "Alles moest bij hem zo zijn - zijn verjaardagen wilde hij altijd legendarisch maken. De begrafenis vindt nu plaats op een vrijdag, maar misschien had hij liever een zaterdag gehad. Alhoewel. 'Pak voor mij maar een dag congé': we zien het hem nog zeggen."





Mozkito Bart Haubrechts

No woman, no cry

En het afscheid van Bart werd ook groots. Enkele tientallen collega's vormden een plechtige erehaag, terwijl de kerk volstroomde. Gezien het dreigingsniveau hielden ook nog eens vier zwaarbewapende agenten alles in het oog, terwijl collega's van de politiezone Zennevallei het verkeer in goede banen leidden.





De afscheidsviering begon met een live-versie van 'No woman, no cry' van Bob Marley, gebracht door vrienden van Bart. Eén van hen nam nadien kort het woord. "Bedankt voor alles, mijn beste kameraad - en ik denk van ons allemaal. Zo'n verdriet heb ik nooit eerder gekend."





Mozkito

Anderlechtsupporter

Daarna nam de pastoor het woord. "Bart stond altijd klaar om anderen te helpen. Hij had een groot hart, voor iedereen. Hij was ook een familieman. En hij was verzot op Portugal, en een hevige supporter van Anderlecht."





"Je was een fiere peter van onze dochter Estée", sprak schoonzus Melissa De Vos. "Je politieverhalen hebben ook een grote invloed op haar gehad. Ze vroeg zich deze week nog af wie nu al de boeven gaat vangen. Je liet een diepe indruk na - ze wil zelf ook agent worden, net als haar peter." Daarna nam een ander nichtje het woord. "Was ik maar meegegaan, of had ik je die avond maar kunnen tegenhouden..."





Verslavende liefde

Ook de vriendin van Bart, zelf een agente, viel het zwaar om het woord te nemen. "Je was mijn chef", klonk het. "Maar meer nog: mijn grote liefde. Dat maakt het nog moeilijker. Jouw verslavende liefde, hoe je me kon inpakken met je woorden, alsof ik je kostbaarste juweel was: het zal me altijd bijblijven.





Op het einde van de plechtigheid verzamelden collega's rond de kist, en weerklonk de Last Post, gevolgd door een luid applaus. Daarna werd ook buiten de kerk nog een laatste groet gebracht. Drie motards van de zone Zuid begeleidden de wagen van de begrafenisondernemer uiteindelijk naar de begraafplaats in Zuun.