"Test op klein kwartiertje afgelegd" HELENA SCOORT OP INTERNATIONALE TAALWEDSTRIJD ENGELS BART KERCKHOVEN

07 juli 2018

02u38 0 Sint-Pieters-Leeuw Amper 14 is Helena Van Schelvergem, maar ze beheerst het Engels bijna beter dan een native. Ze gaf bijna 120.000 Europese leeftijdsgenoten het nakijken tijdens de internationale taalwedstrijd The Big Challenge en eindigde als eerste Belgische op de vijfde plaats.

In de woonkamer van het gezin Van Schelvergem staan een mooi certificaat en een trofee op de kast te blinken. Dochter Helena scoorde uitstekend op The Big Challenge. 630.000 scholieren uit heel Europa namen deel aan di Engelse test waarbij naar de kennis van cultuur, grammatica en woordenschat gepeild wordt. Voor het examen krijgen de deelnemers 45 minuten. "Ik had me niet voorbereid", vertelt Helena. "Na een kwartier had ik alles ingevuld. Ik kon mijn prestatie wel niet meteen inschatten." Maar wat later bleek dat Helena in haar categorie meteen de beste Belgische score neerzette én dat ze Europees op de vijfde plek stond in de rangschikking.





Voor haar ouders is het geen verrassing dat ze het zo goed deed. "Helena leert enorm graag bij en zeker in talen is ze enorm goed", vertellen ze. "Het Engels heeft ze heel goed onder de knie. Ze leest al jaren boeken in het Engels."





Dankzij het goede resultaat krijgt ze nu de kans om een extra taalcertificaat te behalen dat later bij het solliciteren handig kan zijn. Maar Helena wil nu vooral verder bijleren. Ze rondde net het derde jaar Grieks af op het Regina Caelilyceum in Dilbeek, maar nam een drastische beslissing. "Ik wil de komende jaren de eindexamens voor het secundair afleggen via de examencommissie", zegt ze. "Zo zou ik dan een tot twee jaar vroeger naar het hoger onderwijs kunnen. Ik heb de leerstof altijd al snel onder de knie gehad en soms verveelde ik me zelfs in de klas. Ik blijf vaak met enorm veel vragen achter die ik beantwoord wil zien en in een klas lukt dat niet altijd. De komende maanden wil ik zo het volledige vak geschiedenis instuderen en daarvoor al het examen afleggen. Zo kan ik alle leerstof verwerken op mijn eigen tempo."





Duits en Russisch

Helena kent intussen naast Frans en Engels ook al aardig wat Duits en zelfs Russisch. "Ik lees heel veel", legt ze uit. "Ook filosofische werken boeien me. Omdat Duitse filosofen me interesseerden, besloot ik die taal ook te leren. Het is toch altijd genuanceerder als je een boek in de moedertaal van de schrijver kan lezen."





Helena droomde ervan om voor inlichtingendiensten te werken en dan is kennis natuurlijk een pluspunt. "Maar ik pin me nu niet zo vast op mijn toekomst", zegt ze. "Mijn lievelingsvakken zijn fysica en geschiedenis. Wetenschap interesseert me dus ook. Ik wil de komende jaren vooral nog heel wat bijleren en daarna een juiste keuze maken."