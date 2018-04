'IJverige' winkeldief achter tralies 24 april 2018

Sint-Pieters-Leeuw De politie van de zone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) heeft een man opgepakt die gelinkt kan worden aan meerdere winkeldiefstallen.

De arrestatie dateert van vorige week donderdag, maar raakte nu pas bekend. De 48-jarige man werd toen betrapt in de MediaMarkt aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij aan de haal wilde gaan met een laptop. Eerder die dag was hij ook al aan het stelen gegaan in een garage. Voorts wordt hij gelinkt aan diefstallen in Delhaize-filialen, eerder dit jaar. Het parket Halle-Vilvoorde vorderde een onderzoeksrechter, die de man liet aanhouden. (TVP)