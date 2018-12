“Het enige positieve is de vaststelling dat de solidariteit hier enorm groot is” Inwoners Witte Roos moeten poetsen en schade opmeten, anderen moeten noodgedwongen tijdelijk verhuizen Tom Vierendeels

21 december 2018

17u25 0 Sint-Pieters-Leeuw De bewoners van de wijk Witte Roos hadden zich de eindejaarsperiode geheel anders ingebeeld. De modder en waterstroom door het waterlek in een hoofdleiding zette een dertigtal kelders en woningen onder water. Vijf woningen dienden ontruimd te worden.

Zoals u op onze nationale pagina’s kan lezen, moeten Guy De Backer (78), zijn dochter en zijn schoonzoon voor langere tijd uitwijken naar een noodwoning in Ruisbroek. Hun woning is gelegen aan de locatie van het waterlek, op de hoek van de Fazantenlaan met de Patrijzenlaan. Maar rond 11 uur kregen de bewoners van vier woningen aan de overkant van Guy het bericht dat ze dringend hun woningen moesten verlaten. Onder hen Christine Buelinckx. “In onze garage kwam vijftig centimeter water te staan, samen met vijftien centimeter modder”, luidt het. “Ook onze twee wagens op de oprit kwamen onder water te staan.” ‘s Nachts was de paniek enorm. Het duurde bijna vier uur vooraleer het stromende water gestopt kon worden, maar die uren leken veel langer te duren. Het gezin kon enkel met lede ogen aanzien hoe hun eigendommen vernield geraakten. Omdat de krater van 15 meter op 15 meter rond 11 uur veel dieper was dan gedacht -tot vijf meter- werden ook de vier woningen ontruimd. Onder meer omdat de elektriciteit niet aangeschakeld mocht worden en omdat er zich mogelijk problemen konden voordoen met de gasleidingen. Christine liet in de namiddag weten dat ze het emotioneel te zwaar had om te reageren.

Ook hun buurman Antonio Renda, zijn vrouw en kleindochter Ornella Vella moesten hun woonst verlaten. Zij gingen ’s nachts al aan het werk. “Ik hoorde eerst een heel luid lawaai, en dacht aan een vliegtuig”, vertelde hij. “Maar omdat het bleef duren ging in poolshoogte nemen. Dan stelde ik het waterlek vast... In onze kelder, waar de garage, een slaapkamer, een bureau en een opslagruimte gelegen zijn, stond zo’n vijf centimeter water. Die slaapkamer had ik vorige week nog maar volledig afgewerkt. We zijn met de familie aan de slag gegaan om al het water naar buiten te trekken. Het is onbegrijpelijk dat het lek donderdagochtend al werd gemeld, en dat er dan dit resultaat is.”

De modderstroom en het water liepen de Fazantenlaan af en verzamelden zich vervolgens in de Ferdinand Uylenbroeckstraat en de Jan Baptist Bosmansstraat. In die eerste straat woont onder meer Greta Calloens. “Gelukkig is ons huis iets hoger gelegen en bleven we gespaard”, klinkt het opgelucht. “Maar verschillende buren, die onder andere een ondergrondse garage hebben of naast een losweg wonen waar het water zich een weg zocht, hebben minder geluk. Vele jaren geleden werden we hier ook al geconfronteerd met de dijkbreuk, maar toen ging het enkel om water. Nu waren er ook veel slijk en stenen aanwezig. Hopelijk krijgen de diensten alles snel in orde en mogen de geëvacueerden snel naar huis. Ook hoop ik dat ze niet te lang op hun vergoeding moeten wachten. Wat fijn is op zo’n moment is vaststellen dat de buren elkaar hier allemaal begrijpen en voor elkaar in de weer zijn. De solidariteit hier is groot. Niemand heeft er een probleem mee om een thermos koffie te brengen, of te helpen waar mogelijk. Maar als de buren langere tijd zonder elektriciteit zitten, staan wij uiteraard ook machteloos tegenover hen.”