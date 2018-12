“Geen problemen voor Gezinszorg en poetshulpdienst in Sint-Pieters-Leeuw” Bart Kerckhoven

Algemeen directeur David Larmuseau van de vzw WZC Sint-Vincentius benadrukt dat de organisatie helemaal geen financiële problemen heeft en dat er dus helemaal geen reden is om ongerust te zijn over de diensten Gezinszorg en poetshulp.

Larmuseau reageert op de verklaringen van OCMW-raadslid David Van Vooren in Sint-Pieters-Leeuw. (Lees hier) “We lezen met verwondering dat wij financiële problemen zouden hebben gehad afgelopen jaren”, aldus Larmuseau. “Het gaat hier over de vzw WZC Sint-Vincentius. Dit is één vzw van de Zorggroep Eclips. De vzw heeft afgelopen jaren mooie winsten gemaakt ondanks de investeringen.”

De Gezinszorg en poetsdiensten functioneren prima volgens de algemeen directeur. “We kunnen vandaag alleen maar vaststellen dat beide diensten het goed doen en willen langs deze weg de medewerkers en de cliënten die hieraan meehelpen bedanken.”

Ook de sluiting van twee centra van de groep spreekt Larmuseau formeel tegen. “Twee dagcentra van ons zouden sluiten in Oost-Vlaanderen. Dat is foutieve informatie. We hebben wel vier medewerkers ontslagen. De twee dagcentra blijven geopend”