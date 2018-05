"De wereld veroveren? Heb ik het te druk voor" Lector in Cambridge, organisator van feestjes, en nu ook maker van WK-hymne BART KERCKHOVEN

19 mei 2018

02u44 0 Sint-Pieters-Leeuw Op weekdagen geeft hij colleges aan de prestigieuze universiteit in het Engelse Cambridge, in zijn vrije tijd organiseert hij feestjes met Vlaamse artiesten in thuisbasis Sint-Pieters-Leeuw. En als u Bart Anneessens Cops (25) nu al een opmerkelijk bezige bij vindt, dan geven ook nog graag even mee dat hij nu samen met de Pitaboys een WK-hymne uitbrengt die de Russische ploeg volgende maand moet aanvuren.

Noem Bart Anneessens Cops gerust een persoon vol contrasten. Hij kan een aula vol studenten en professoren toespreken, maar net zo goed duikt hij met artiesten als Trisha en Paul Severs de studio in om een duet op te nemen. In dat rijtje mogen we nu ook de Pitaboys plaatsen, met wie Bart een WK-hymne - de 'WK Hymne' gedoopt - maakte.





Hoe kom je erbij om een officieel WK-lied voor Rusland te maken?

"Ik geef colleges aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen in Cambridge - een universiteit die internationaal hoog aangeschreven staat - en zo ontmoet ik mensen uit de hele wereld. De dochter van de grote baas van het Russische Gazprom geeft er ook les en we zijn aan de praat geraakt. Met de Pitaboys bracht ik vorig jaar dan weer 'Zwaaien met die handen' uit - zij weten hoe een echt feestnummer moet klinken. En de combinatie van dat alles heeft dan de WK-hymne opgeleverd. Gazprom is een multinational die zich natuurlijk ook wil profileren tijdens het komende WK en daar hoort een goede hymne bij. De Russische voetbalbond is ook op de hoogte. Er zullen wel nog andere Russische voetballiedjes zijn, maar onze WK-hymne krijgt wel heel wat ondersteuning. Of het ook meegezongen zal worden door de Russen, hangt natuurlijk van de media af. Zij moeten het wel loslaten op hun publiek."





Het lied klinkt heel Russisch, maar ik herken ook 'Waar is dat feestje?' in de melodie.

"Die Russische melodie komt uit 'Kalinka', een deuntje dat iedereen wel kent en dat meteen aan Rusland doet denken. De Pitaboys - Diego, de ene helft van de groep, doet de productie - hebben een eigen geluid waardoor je hun feestnummers vaak snel herkent. Ik vind het zelf heel geslaagd. Ook bij ons kan iedereen meezingen, want we brengen ook een Vlaamse en Engelse versie uit. Die Russische versie inzingen was overigens niet eenvoudig. De teksten werden fonetisch uitgeschreven omdat we het Russische schrift niet kunnen lezen. Maar gelukkig was de tekst op zich niet zo moeilijk. (lacht)"





Is er ook een videoclip?

"Die wordt binnenkort uitgebracht. Het is een productie waar toch wat geld ingekropen is, en dus mocht de videoclip - met de hulp van Gazprom - ook wat kosten. We trokken daarvoor naar 't Kuipje, het stadion van KVC Westerlo. Ook dat was weer een hele belevenis. Alle reclamepanelen moesten verwijderd worden en een massa supporters zong de WK-hymne mee. Wanneer je de clip ziet, zal het lijken alsof die in een Russisch stadion opgenomen werd. Ik verwacht alleszins dat de clip het liedje nog populairder zal maken."





Ga je zelf naar Rusland?

"Ik ben van plan om in juni of juli af te reizen. Het is momenteel heel druk. Ik werk voor de universiteit en ik ben ook andere projecten aan het voorbereiden. Ik heb afgesproken om een paar keer op te treden in Rusland, maar dan stopt het ook voor mij. Ik ga ook niet naar de voetbalwedstrijden kijken. Ik ben ook echt niet van plan om in Rusland een carrière uit te bouwen, al is het zeker wel een leuk land. Voor veel mensen is het een onbekende wereld, maar ik vind dat de Russen vooral heel volks zijn. Daar hou ik wel van. En er zijn ook heel wat mogelijkheden voor artiesten. Kijk maar naar Danzel, die er heel populair is. Maar de WK-hymne is net als de andere liedjes vooral een nummer waar ik aan meegewerkt heb om er plezier aan te beleven. Het brengt mensen samen en het maakt hen vrolijk. Daar draait het voor mij om. Ik hoef de wereld helemaal niet te veroveren - daar heb ik het te druk voor. En ik treed eigenlijk nooit alleen op. Tijdens de evenementen die ik organiseer, neem ik wel eens de microfoon vast, maar voorts sta ik amper op het podium. Het moet plezant blijven."





En die feestjes in Leeuw, die blijven?

"Dat doe ik nu al enkele jaren. Ik heb enkele mensen met wie ik goed kan samenwerken. We hebben alle Vlaamse artiesten al naar Sint-Pieters-Leeuw gehaald voor evenementen zoals het Groot Leeuws Festival, Zuun Swingt,... Die feestjes zijn populair omdat mensen tegenwoordig niet meer zo vaak de kans krijgen om artiesten als Gene Thomas, Sam Gooris, Belle Perez of Frans Bauer zo dichtbij te zien optreden. Ik organiseer die feestjes in de geest van mijn grootvader Theo Cops. Hij was een zeer geëngageerd man in de gemeente. Als ondernemer stond hij dicht bij de mensen. Voor mij persoonlijk is de afwisseling ook heel plezant. Aan de universiteit van Cambridge lesgeven is leuk, maar als ik dan thuiskom, dan kan ik genieten van al die mensen die meezingen en dansen tijdens de optredens. Ik ben graag onder het volk en ik kan ook met iedereen praten. Zolang de agenda het toelaat, zal ik evenementen organiseren en liedjes maken."





De clip van 'WK Hymne' wordt binnenkort gelanceerd. Het nummer zelf kan je al via iTunes terugvinden.