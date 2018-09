"De atletieksport houdt me jong" JEAN-PIERRE (81) PAKT ACHT BELGISCHE TITELS TIJDENS RECORDJAAR BART KERCKHOVEN

06 september 2018

02u41 0 Sint-Pieters-Leeuw Jean-Pierre Van Impe (81) heeft een recordjaar achter de rug. Hij behaalde in verschillende atletiekdisciplines acht Belgische én twee provinciale titels. Als kers op de taart zette hij ook nog drie Belgische records op de tabellen. "Een boerenjaar", glundert hij.

Zaterdag werd Jean-Pierre op een meeting in Sint-Niklaas Belgisch Kampioen hamerslingeren en ook het gewichtwerpen schreef hij op zijn naam in zijn masterscategorie. "Elk jaar heb ik minder concurrenten, maar diegene die nog meedoen doen wel mee om te winnen", zegt Jean-Pierre. "Elke week ga ik nog drie keer anderhalf uur trainen op de piste van mijn atletiekclub Olympic Essenbeek Halle."





Jean-Pierre begon pas op zijn negenenvijftigste met atletiek. "Dankzij mijn kleinzoon die gebeten is van de sport", vertelt hij. "Hij liep toen hij klein was tientallen joggings en won ze allemaal. Ik ben dan ook beginnen trainen en zo was ik helemaal vertrokken."





Of het nu indoor kogelstoten, de 100 en 200 meter, verspringen of speerwerpen is, in de categorie boven de tachtig heerst Jean-Pierre. "Ik heb het geluk om gezond te zijn. Mijn dokter zegt dat het sporten me in topconditie houdt. En dus ga ik er zeker niet mee stoppen. Dit seizoen staat nog het provinciaal kampioenschap in Merksem op het programma en dan is het tijd voor de winterstop. Dan kan ik eindelijk wat in de tuin werken. Dat moet natuurlijk ook eens gebeuren." (lacht)





In de woonkamer van Jean-Pierre sieren trofeeën de kasten, maar hij sprokkelde in die twintig jaar honderden medailles bij mekaar. "Koekendozen vol", vertelt Jean-Pierre. "Ik ben de tel kwijt. Mijn kleinkinderen heb ik ook al eens een doos meegegeven en ook mijn dokter kreeg er eentje. In het begin is dat natuurlijk speciaal zo'n medaille, maar je wordt dat gewoon. Al doe ik er nog steeds alles aan om zo'n plak te pakken."





Startblokken

Jean-Pierre geeft nog graag zijn geheim wapen prijs voor de loopnummers. "Ik heb een goede startpositie", zegt hij. "En ik kan nog echt snel wegschieten uit de startblokken. Dat startschot horen is ook nog geen probleem. En zo ben ik soms zelfs sneller weg dan de jongere generatie."





Op internationale kampioenschappen zullen we Jean-Pierre wel niet snel zien schitteren. "Ik heb zeven jaar geleden eens meegedaan aan het EK in ons land maar daar blijft het bij", zegt Jean-Pierre. "Het kost ook allemaal geld. Voor dat kampioenschap moest je 50 euro inschrijvingsgeld betalen. Mijn vrouw heeft wel gezondheidsproblemen en kan moeilijk stappen. Als ze kan, komt ze graag mee maar dan moet je ook geen zotte dingen doen. Ik amuseer me op de meetings in ons land en ik hoop vooral nog jaren mee te draaien."