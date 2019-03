Zwitserse Treinclub houdt ruilbeurs JVS

05 maart 2019

19u16 0 Sint-Niklaas De Zwitserse Treinclub houdt komende zondag 10 maart een ruilbeurs in CC De Klavers.

Een ruilbeurs van modeltreinen en alle toebehoren, dat organiseert de Zwitserse Treinclub komend weekend. Hun lokaal is gelegen in het stationsgebouw van Sinaai, langs de spoorlijn 59 Antwerpen-Gent. De club bestaat al sinds 1994. Voor de ruilbeurs wijken ze komende zondag 10 maart uit naar CC De Klavers in Belsele. De beurs vindt plaats tussen 9 en 12 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.