Zwemverbod in recreatiedomein De Ster 23 augustus 2018

In de zwemvijver van provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is woensdagvoormiddag een zwemverbod ingesteld. In het water van de vijver is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld, bacteriën die een gezondheidsrisico voor zwemmers betekenen. Contact met de drijflaag of het inslikken van het besmette zwemwater kunnen naast irritatie van de ogen en de huid ook hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts en oog-, oor- en keelirritaties veroorzaken. Blauwalg komt in warmere periodes in stilstaand water voor. Daarom werd beslist om meteen een verbod uit te vaardigen op zwemmen en spelen in het water. Ook het aquapark is om die reden niet geopend. Het is nog onduidelijk hoe lang het zwemverbod van kracht zal zijn. (JVS)