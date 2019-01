Zware stroompanne treft tweeduizend gezinnen Kristof Pieters

06 januari 2019



Sint-Niklaas is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een zware stroompanne. Rond 1 uur ging bij zo’n tweeduizend gezinnen plots het licht uit. De oorzaak was een defect in een hoogspanningsstation in de Knaptandstraat. Eandis was meteen ter plaatse en had het defect snel opgelost zodat de meeste gezinnen een uur later terug stroom hadden. Door het late uur bleef de hinder gelukkig beperkt. Bij de hulpdiensten kwamen er heel wat oproepen binnen van verontruste burgers en gingen er ook heel wat inbraak- en brandalarmen af door de stroomonderbreking.