Zwakbegaafde aanrander loopt weg uit rechtbank 22 februari 2018

"Ik was van plan probatievoorwaarden te vragen, maar nu ik hoor dat de beklaagde hier was, en een halfuurtje geleden gewoon weggelopen is, vorder ik een effectieve celstraf." De openbare aanklager maak je maar beter niet boos. Gisteren moest een zwakbegaafde man uit Sint-Niklaas zich in Gent verantwoorden omdat hij twee vrouwen onafhankelijk heeft aangerand op het openbaar vervoer. Hij ging naast de dames zitten, wreef over hun benen en verkocht ongepaste praat. Voor de behandeling van zijn zaak was hij ruim op tijd aanwezig. Net ervoor nam hij de benen. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de rechter en de procureur. De advocaat van de beklaagde zalfde door te wijzen op zijn mentale achterstand. "Maar dat wil niet zeggen dat de samenleving niet beschermd moet worden", sprak rechter Bruno Stockman. "Deze man kent de grenzen van normaal gedrag niet. Wanneer hij gewezen werd op zijn daden, stak hij de schuld op de vrouwen zelf." De man riskeert 14 maanden cel. Een van de slachtoffers vraagt een symbolische euro schadevergoeding. (OSG)