Zwaargewonde bij koprol op klaverblad E17 Kristof Pieters

06 januari 2019

12u50 0

Op het klaverblad van de E17 in Sint-Niklaas is zaterdagmiddag rond 13 uur een zwaargewonde gevallen bij een ongeval. Een bestuurder verloor de controle toen hij komende van Temse de E17 wou oprijden richting Gent. In een bocht begon de wagen te slippen. Hij belandde in de berm en ging over de kop. De auto kwam daarna terug op de vier wielen terecht. De brandweer van de post Temse kwam ter plaatse en bevrijdde één slachtoffer. Die kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een MUG-team van het AZ Nikolaas en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis.