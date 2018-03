Zussen op zelfde dag bevallen van dochtertje 09 maart 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Heuglijke dag bij de familie Apers vorige zaterdag, toen de zussen Stephanie en Catherine compleet onverwacht elk van een dochtertje bevielen op dezelfde dag. Amper drie uur verschillen Renée en Flore.

3 maart zal in de familie Apers altijd een bijzondere dag zijn. Twee nichtjes, twee verjaardagen, twee keer cadeaus, twee keer taart op tafel, alles op dezelfde dag. Compleet toevallig, want de zussen Stephanie (30) en Catherine (27) Apers hadden op voorhand niets afgesproken of uitgelokt, laat staan het lot uitgedaagd. Ook niet negen maanden eerder. Catherine was uitgerekend voor zaterdag 3 maart, Stephanie pas voor 8 maart. En toch kwam haar dochtertje Renée om 1.44 uur als eerste ter wereld, gevolgd door de kleine Flore om 4.35 uur. Toen de zon opkwam op 3 maart lagen de zussen elk met een dochtertje op hun schoot, zonder het te weten van elkaar. Stephanie in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, Catherine in het AZ Sint-Lucas in Gent. Mama Liliane en papa Luc - kersverse grootouders sinds zaterdag - lagen op dat moment in het bed van Stephanie en manlief Mich Vergauwen in Bazel, aangezien het water van hun dochter de avond voordien was gebroken en ze te hulp moesten schieten. En in al die emoties voor dochter Stephanie volgde die prille ochtend plots ook het telefoontje van dochter Catherine en partner Bram De Lange uit Gent. "Wat een dag!", blikt de familie vol ongeloof terug. En tot slot had ongetwijfeld ook grootmoeder Adrienne (86) die ochtend een sterke koffie nodig: een dubbel viergeslacht, op dezelfde dag, nog vóór het ontbijt. (JVS)