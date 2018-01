Zoveel schade richtte storm in onze regio aan HULPDIENSTEN WAASLAND OVERSTELPT MET OPROEPEN KRISTOF PIETERS

19 januari 2018

02u39 0 Sint-Niklaas De Hulpverleningszone Waasland had gisteren de handen vol met oproepen voor stormschade. Tegen de middag waren er al meer dan 100 meldingen, hoewel veel mensen niet binnen raakten bij het noodnummer of op een wachtlijst kwamen te staan. De oproepen gingen voornamelijk over schade aan daken en omgevallen takken en bomen. Bij sommige huizen is de schade echter aanzienlijk. Een overzicht.

De Hulpverleningszone Waasland had gisteren de handen vol met oproepen voor stormschade. Tegen de middag waren er al meer dan 100 meldingen, hoewel veel mensen niet binnen raakten bij het noodnummer of op een wachtlijst kwamen te staan. De oproepen gingen voornamelijk over schade aan daken en omgevallen takken en bomen. Bij sommige huizen is de schade echter aanzienlijk. Een overzicht.