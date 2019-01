Zorgpunt Waasland viert ‘geboorte’ met babyborrel en rolstoelschaatsen voor rusthuisbewoners JVS

07 januari 2019

17u57 0 Sint-Niklaas De nieuwe openbare zorgorganisatie ‘Zorgpunt Waasland’ is op 1 januari van start gegaan. Daarin brengen de OCMW’s van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht voortaan hun ouderenzorg en thuiszorg in samen. De nieuwe organisatie is met 1.600 medewerkers meteen bij de grootste spelers in de ruime regio. Om de ‘geboorte’ te vieren, werd er maandagmiddag een symbolische babyborrel gehouden én stond er rolstoelschaatsen op het menu voor een groep rusthuisbewoners op de ijspiste in Sint-Niklaas.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar met het nieuwe jaar is ook het Zorgpunt Waasland van start gegaan. Niet met alle Wase gemeenten aan boord, maar wel met Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De OCMW’s van die vier gemeenten brengen hun ouderenzorg, dienstencentra en thuiszorg voortaan onder in die nieuwe organisatie, waarmee ze samen een sterkere speler willen zijn in de regio én een betaalbaar, makkelijk toegankelijk openbaar aanbod willen blijven garanderen. Het schaalvoordeel van de hele operatie is berekend op 2 miljoen euro, een bedrag dat Zorgpunt Waasland nu gaat investeren in een breder aanbod van zorgdiensten. “Door ons zorgaanbod te bundelen, kunnen we efficiënter werken. Hierdoor profiteren onze bewoners en gebruikers van een betere en meer kwalitatieve dienstverlening. Het schept ook ruimte voor vernieuwende initiatieven, zoals een ruimer aanbod van thuis- en ouderenzorg en meer specialisatie in de zorg, zoals de uitbouw van buurtgerichte zorg, het behoud van een sociaal netwerk voor mensen die thuis wonen en gespecialiseerde opvang voor mensen met jongdementie”, schetst algemeen directeur Tjeu Van Diesen.

12 woon-zorgcentra

Zorgpunt Waasland telt nu zo’n 1.600 medewerkers. “Ook voor hen biedt dit meer toekomstperspectieven, met veel meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te specialiseren”, aldus voorzitter Kris Van der Coelden. De organisatie beheert twaalf woon-zorgcentra met 1.103 plaatsen, 341 serviceflats en seniorenwoningen, drie dagverzorgingscentra, vijf dienstencentra en ook de thuiszorgdiensten en centra voor opvang van mensen met een beperking.

Aan de oprichting van de nieuwe, openbare organisatie ging vier jaar voorbereiding vooraf. Uiteindelijk bleven deze vier Wase gemeenten over om hun schouders onder het Zorgpunt Waasland te zetten. “We nemen aan dat andere Wase gemeenten afwachten en nagaan hoe alles verloopt. Wellicht zullen de komende jaren andere Wase gemeenten de stap zetten en zich aansluiten bij het Zorgpunt.” De betrokken besturen blijven vertegenwoordigd in de algemene vergadering en raad van bestuur.

De meters en peters van Zorgpunt Waasland vierden de ‘geboorte’ maandagmiddag met een symbolische babyborrel en bewoners van de woon-zorgcentra kregen een uurtje rolstoelschaatsen voorgeschoteld, op de ijspiste van Sint-Niklaas.