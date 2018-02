Zorgpunt Waasland boven de doopvont gehouden 07 februari 2018

02u55 0 Sint-Niklaas De OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht bundelen de krachten en richten samen Zorgpunt Waasland op. Na het Zorgbedrijf Antwerpen zal dit één van de grootste spelers worden voor ouderenzorg in Vlaanderen.

Zorgpunt Waasland zal meer dan 1.650 medewerkers tewerkstellen en beheert twaalf woonzorgcentra met 1.103 plaatsen, 341 serviceflats en seniorenwoningen, drie dagverzorgingscentra, vijf dienstencentra en ook de thuiszorgdiensten en centra voor opvang van mensen met een beperking. "Met de schaalvergroting willen we een antwoord bieden op de grote privéspelers die de laatste jaren massaal investeren", zegt Chris Vermeulen, OCMW-voorzitter van Zwijndrecht. "Streefdoel is de ouderenzorg betaalbaar te houden."





Medewerkers aan boord

Collega OCMW-voorzitter Pia De Monie van Kruibeke benadrukt dat alle medewerkers aan boord blijven. "Niemand verliest zijn of haar job. Door samen te werken, zal men ook vlotter kunnen wisselen van locatie en dichter bij huis werken." Dirk Van Esbroeck, Bevers OCMW-voorzitter, hoopt dat er in de toekomst nog meer OCMW's zullen aansluiten. "We zijn de gesprekken begonnen met elf en geëindigd met vier, maar we zijn ervan overtuigd dat het systeem zal werken en de volgende legislatuur ook andere partners over de schreef zal trekken."





De burgers zullen er ook de vruchten van plukken. "Door de krachten te bundelen kunnen we ook expertise uitbouwen en meer inspelen op specifieke noden, zoals de opvang van mensen met (jong)dementie, mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening, chronisch zieken,..." Gisteren stelde het Zorgpunt Waasland alvast haar logo en huisstijl voor. De medewerkers zetten op 1 januari 2019 de overstap naar het Zorgpunt.





(PKM)