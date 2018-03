Zonta Waasland schenkt 14.000 euro aan sociale projecten 09 maart 2018

Zonta Club Waasland schenkt maar liefst 14.000 euro aan enkele sociale projecten. Dat maakte de club bekend tijdens de jaarlijkse filmavond in Siniscoop, waar deze keer 'Red Sparrow' met Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts werd voorgeschoteld. Het was de 20ste editie van de filmavond van Zonta Waasland. Met de opbrengst steunt de club de 'Sitima Sisters' in Malawi, Villa Voortman in Gent, de vzw Care for Us, een tandartsproject in Oeganda en de onderscheiding Jane M. Klausman 'Women in Business'.











(JVS)