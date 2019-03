Zonta Waasland reikt tiende award uit aan 22-jarige studente JVS

26 maart 2019

10u17 0 Sint-Niklaas Zonta Waasland heeft voor de tiende keer de ‘Jane M. Klausman Women in Business’-award uitgereikt. De laureate dit jaar is Pommelien Bastaens, 22 jaar en studente TEW aan de Universiteit Antwerpen.

Aan de award is een prijs verbonden van 750 euro, waarmee ze een Erasmus-uitwisseling kan maken aan de Sorbonne-universiteit in Parijs. Met de award wil Zonta jonge vrouwen helpen hun opleidingen in bedrijfsbeheer voort te zetten en deel uit te maken van directies. “Wereldwijd maken vrouwen ongeveer de helft uit van het personeelsbestand, maar gendergelijkheid is nog geen realiteit in senior management en raden van bestuur”, klinkt het. Volgens Pommelien Bastaens heeft de prijs van Zonta haar alvast nog meer gemotiveerd om als jonge vrouw binnenkort te starten in de nog heel mannelijke wereld van bedrijfsrevisoren.