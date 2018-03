Zonta reikt 9de Jane M. Klausman-award uit 27 maart 2018

Zonta Waasland heeft voor de negende keer de 'Jane M. Klausman Women in Business'-award uitgereikt. De laureate dit jaar werd Marie-Line Grauwels, 22 jaar en studente Handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen.





Aan de award is een prijs verbonden van 750 euro, waarmee ze een zomeropleiding zal volgen in Beijing en Shangai. Met de award wil Zonta jonge vrouwen helpen hun opleidingen in bedrijfsbeheer voort te zetten en deel uit te maken van directies. "Wereldwijd maken vrouwen ongeveer de helft uit van het personeelsbestand, maar gendergelijkheid is nog geen realiteit in senior management en raden van bestuur", klinkt het.





(JVS)