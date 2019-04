Zonta Club Waasland houdt filmavond voor goede doel JVS

18 april 2019

11u19 0 Sint-Niklaas Op maandag 6 mei houdt Zonta Club Waasland een filmavond voor het goede doel, in Siniscoop in Sint-Niklaas.

Zonta Club Waasland serveert die avond ‘The Aftermath’, met Keira Knightley, Alexander Skarsgard en Jason Clarke. De film brengt een portret van de Duitse stad Hamburg na de oorlog, met romantiek en tragedie, in een dramatisch schouwspel van Ridley Scott.

Zonta Club Waasland houdt elk jaar een filmavond, om haar steun voor goede doelen te kunnen bestendigen. De club zet zich ook in voor gelijke rechten van vrouwen.

De filmvoorstelling vindt plaats in Siniscoop, op maandag 6 mei om 20 uur. Na de film is er een receptie. Tickets kosten 20 euro. Die zijn verkrijgbaar bij de leden van Zonta Waasland en bij Slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat 28-30 in Sint-Niklaas.