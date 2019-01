Zondag weer grote klimaatmars in Brussel: ‘Claim the Climate Waasland’ doet oproep naar Waaslanders om mee te gaan JVS

24 januari 2019

16u23 0 Sint-Niklaas Komende zondag, 27 januari, vindt er in Brussel opnieuw een grote klimaatmars plaats. Op de eerste klimaatbetoging in december zakten er 75.000 mensen af naar de hoofdstad. Ook ‘Claim The Climate Waasland’ is van de partij en roept Waaslanders op om zondag samen naar Brussel te trekken.

‘Claim The Climate Waasland’ trekt op zondag 27 januari voor de tweede keer naar Brussel. “We willen de klimaatbetoging van december met 75.000 deelnemers overtreffen en roepen daarom alle Waaslanders op om deze zondag om 11.15 uur naar het Stationsplein af te zakken”, zegt initiatiefnemer Trees Heirbaut uit de Elisabethwijk. “We voorzien koffie en nemen daarna samen de trein van 12.02 uur naar Brussel. Daar sluiten we aan bij de grote klimaatmars aan het Noordstation. Voor mensen met een kansenpas voorzien we een speciaal ticket van 2,5 euro.”