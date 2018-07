Zoektocht naar eerlijke vinder 07 juli 2018

Ivan Maes uit Sint-Niklaas is op zoek naar de eerlijke vinder die zijn portefeuille met inhoud is gaan afgeven bij de politie van Sint-Niklaas. "Zondagmiddag was ik met de fiets naar de markt van Sint-Niklaas gereden maar ik was zo slordig geweest om mijn geldbeugel achterin mijn broekzak te steken. Daar aangekomen stelde ik vast dat ik de portefeuille verloren was met daarin zo'n 30 euro cash geld maar ook kredietkaarten en andere paperassen. De kredietkaarten heb ik meteen laten blokkeren en ik heb ook aangifte gedaan bij de politie. Tot mijn grote verbazing stopte woensdagavond plots een politiewagen voor de deur en kwamen ze mijn geldbeugel afgeven met alles er nog netjes in. De vinder heeft zich niet gemeld maar heeft de portefeuille gewoon afgegeven bij de politie."





Ivan Maes wil deze persoon echter persoonlijk bedanken. "In deze tijden is het immers niet vanzelfsprekend dat iemand zo eerlijk is", reageert hij. De vinder kan zich melden via 0475 866 866.





(PKM)