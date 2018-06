Zoektocht met heli naar dementerende vrouw (92) 22 juni 2018

02u55 0

De politie van Sint-Niklaas kreeg woensdagavond en -nacht heel wat berichten van inwoners die zich ongerust maakten over een politiehelikopter die een hele tijd boven Sint-Niklaas cirkelde. Er was geen reden tot paniek. Vanaf 20.30 uur werd met man en macht, én met de politiehelikopter (RAGO), gezocht naar een vermiste vrouw. Er werd ook een politiehond ingezet. Het ging om een 92-jarige dementerende vrouw die niet was teruggekeerd naar de serviceflat waar ze verbleef. Samen met de cel vermiste personen vond de politie om 2.44 uur de dame levend en wel terug in een maïsveld. De vrouw werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. (PKM)