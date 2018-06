Zo supportert regio voor onze Duivels WOONWIJKEN KLEUREN TRICOLORE IN AANLOOP NAAR WK VOETBAL KRISTOF PIETERS

02 juni 2018

02u54 0 Sint-Niklaas De start was iewat aarzelend, met sporadisch een vlag aan een gevel, maar deze week is de WK-gekte dan toch volledig losgebarsten in onze regio. De Raymond Smetstraat in Sint-Gillis-Waas spant voorlopig de kroon, met maar liefst 300 meter aan vlagjes boven de straat.

Met nog twee weken te gaan, zitten we in de laatste rechte lijn naar de eerste WK-match voetbal. Onze regio ontbindt intussen al zijn duivels om te supporteren. De Raymond Smetstraat in Sint-Gillis-Waas kleurt volledig zwart-geel-rood.





"Het is al de derde keer dat we dit doen", zegt Filip De Witte. "Bij het WK vier jaar geleden keken we met enkele buren samen naar de matchen op een groot televisiescherm en uiteindelijk zaten we met bijna honderd mensen samen. Voor het EK twee jaar terug hadden we alle huizen versierd. Nu hebben we nog een extra inspanning gedaan. Boven de straat hangt een 300 meter lange slinger vlagjes. Die moesten we uitgerekend in Nederland bestellen, want in eigen land was alles uitverkocht", lacht Filip. Hij was twee weken terug de eerste die de vlag buiten hing. "Ik was niet meer te houden. En het werkte aanstekelijk, want de buren zijn één voor één gevolgd. Het is nog niet helemaal klaar, want er moeten nog enkele huizen volgen. En het mag gezegd, het resultaat is de moeite. We hebben al heel wat bezoekers gezien die naar onze versiering kwamen kijken. Zo'n WK brengt de hele straat samen. Eén buur, een Brit, heeft een ander vlag voor de deur hangen, maar dat moet kunnen natuurlijk. En nu maar hopen dat onze Duivels het goed doen. Dan wordt het nog een héél lang buurtfeest hier."





Ook in Bazel hangen er al enkele huizen in de Rupelmondestraat vol vlaggen en wimpels. Buren Tommy De Smet en Kenny Govaert zijn deze week begonnen. "We houden nog wat achter de hand, want voor elke match die de Belgen winnen, komt er extra versiering bij", zegt Tommy. "Chauffeurs claxonneren als ze voorbij rijden. Het is intussen al een goede snelheidsremmer gebleken." Uiteraard zullen de twee buren ook samen alle matchen volgen. "Maar dat doen we op het groot scherm van Copa Crubeca in eigen dorp", vult Kenny aan. "Ik denk dat we met onze versiering de eerste zijn in Kruibeke."





250 leden

De eerste cafés zijn intussen ook al in de nationale driekleur gestoken en daar schiet café De Kruk er bovenuit. "Dit is dan ook het lokaal van een erkende supportersclub van de Rode Duivels", legt Stefaan Mathijnssens uit. "Die telt 250 leden en zaterdag vertrekt hier een bus vol fans voor de oefenwedstrijd tegen Portugal. Dat leek me dus het geknipte moment om de vlaggen boven te halen. Alle ramen zijn bedekt met onze driekleur en aan het plafond hangen alle vlaggen van de 32 deelnemende landen. Uiteraard gaan we ook alle wedstrijden uitzenden. De komende maand zal hier over niks anders gesproken worden dan het WK!"