Ziek persoon geëvacueerd van dertiende verdieping flatgebouw Kristof Pieters

19 december 2018

17u04 3

Het klimteam van de Hulpverleningszone Waasland werd woensdagmiddag iets na 15 uur in bijstand gevraagd door de ziekenwagen voor het evacueren van een zieke man vanaf de dertiende verdieping van de eerste blok in het Koningin Fabiolapark. Gezien de ladderwagen slechts tot de tiende verdieping reikt, werd de hulp ingeroepen van het RED-team. De ploeg was zeer snel ter plaatse. Ook de opstelling en de evacuatie van de man verliepen bijzonder vlot. Op minder dan 30 minuten na de oproep kon de man overgebracht worden naar het ziekenhuis.