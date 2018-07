Zeven risicowedstrijden voor Waasland-Beveren 26 juli 2018

De gemeenteraad moet dinsdag opnieuw een politiereglement goedkeuren voor het verbod op het schenken van dranken in glazen tijdens risicowedstrijden van Waasland-Beveren. Voor het seizoen 2018 - 2019 worden zeven thuiswedstrijden van Waasland-Beveren als risicomatch beschouwd. Het gaat om de wedstrijden tegen Lokeren, FC Antwerp, Club Brugge, Standard-Luik, Anderlecht, AA Gent en KRC Genk. Het verbod voor het schenken van drank in glas geldt enkel in de Klapperstraat en uiteraard ook in het Freethielstadion zelf vanaf 2 uur voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd. (PKM)