Zeven bestuurders met glas te veel op 23 juli 2018

02u29 1 Sint-Niklaas De politie heeft afgelopen vrijdagavond een alcoholcontrole gehouden. Twintig bestuurders hadden te veel gedronken.

De agenten vatten post tussen 20 uur en 4 uur, en dat in de Zwaanaardestraat, Belseledorp, Vlyminckshoek, Pastorijstraat en Parklaan. In totaal moesten 195 bestuurders aan de kant. Een eerste test met een 'alcoholsnuffelaar' duidde twintig van hen aan als zijnde verdacht, waarop een ademtest uitwees dat zeven van hen te veel gedronken hadden.





Naar de politierechter

Drie bestuurders zaten in de alarmfase en moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van drie uur. Zij kregen ook een boete van 179 euro. Vier anderen bliezen positief. Twee van hen waren hun rijbewijs zes uur lang kwijt, de twee anderen meteen voor vijftien dagen. Die laatsten mogen het nog uitleggen in de politierechtbank.





Voorts werd er nog een pv opgesteld voor een lading waar degelijke signalisatie bij ontbrak. En in één wagen zaten te veel passagiers op de achterbank, wat een onmiddellijke inning van 116 euro betekende. (PKM)