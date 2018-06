Zestiende Motortreffen op de Grote Markt 30 juni 2018

Voor de zestiende keer vindt komende zondag het Motortreffen plaats op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Dat evenement lokt telkens honderden motorrijders, die zich samen inzetten voor het goede doel. De opbrengst gaat immers integraal naar de vzw Dagcentrum Sint-Niklaas. "Voor deze editie hebben we weer een prachtige bewegwijzerde rit van 160 kilometer uitgestippeld", vertelt organisator Wim Van Puymbroeck. "Net zoals de vorige jaren vertrekken we op de Grote Markt van Sint-Niklaas, vanaf 9 uur. Na de rit is er op de Grote Markt een optreden van Les Truttes, om 16 uur, en van 18 tot 23.30 uur is er feest met Disco Dasco." De inschrijvingsprijs voor de rit bedraagt 8 euro voor de rijder en 5 euro voor de duozit. Vertrekken kan tussen 9 en 13 uur. Voor het publiek op de Grote Markt is de toegang gratis. Ook vandaag, zaterdag 30 juni, is er vanalles te doen op de Grote Markt met de 'Urban Sports Day'. Van 16 tot 18 uur is er een freestyle streetshow, met de beste artiesten van Europa. Er zijn ook workshops waarbij de sporten uitgeprobeerd kunnen worden onder begeleiding van de professionele atleten. Komen aan bod: BMX, rollerblade, éénwieler, trialbike, rope skipping en trampolinespringen. Van 20 tot 21.30 uur is er nog 'Fmx4ever', een freestyle motocross show, bekend van 'Belgium's got talent'. (JVS)