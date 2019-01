Zeshonderd bezoekers genieten van winters festival Bijs Bougie JVS

22 januari 2019

10u43 0 Sint-Niklaas Zo’n zeshonderd mensen zijn het voorbije weekend afgezakt naar het winterfestival ‘Bijs Bougie’, op het scoutsterrein d’Olmen in Sint-Niklaas.

De vzw Bijs pakte uit met de tweede editie van het winterfestival ‘Bijs Bougie’. Dat is een knus winterfestival voor het hele gezin, met heel wat kinderanimatie en ‘s avonds live-muziek. Ondanks de vrieskou kon het rekenen op zo’n zeshonderd bezoekers.

Het festival is een organisatie van de vzw Bijs, een groep ouders van negen kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Zij hebben zelf een nieuwe thuis gecreëerd voor hun kinderen om zo hun toekomst te verzekeren, in combinatie met de nodige professionele zorg. Hun Bijshuis wordt sinds januari 2018 bewoond en bevindt zich in de Hadewychstraat in Belsele.