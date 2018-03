Zesdejaars Broederschool debatteren in Senaat 21 maart 2018

Tien zesdejaars van de Broederschool Humaniora uit Sint-Niklaas hebben twee dagen gedebatteerd in de Senaat. De voorbije jaren vonden de sessies van het Europees Jongerenparlement plaats in het Europees Parlement, maar als alternatief kon het halfrond van de Senaat de jongeren wel bekoren. Ze mochten er hun eigen voorstel tot resolutie over een waardig levenseinde voor elke EU-burger verdedigen. Ze hadden zich helemaal ingewerkt in de materie, een ontwerptekst geschreven en de debatten voor alle andere commissies voorbereid. Behalve drie Vlaamse scholen waren ook scholen uit Brussel en Wallonië van de partij.





(JVS)