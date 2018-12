Zes familieleden in ziekenhuis door CO-intoxicatie Kristof Pieters

19 december 2018

In een woning aan de Nieuwkerkenstraat in Nieuwkerken zijn dinsdagavond zes mensen het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Er werd alarm geslagen toen een vrouw plots erg onwel werd. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse. Toen de hulpverleners de woning nog maar net binnen waren ging de CO-meter, waarmee zij uitgerust zijn, in alarm. In de woning was er een familiebijeenkomst aan de gang. Alle aanwezigen werd gevraagd om de woning onmiddellijk te verlaten. Ook de brandweer kwam ter plaatse om een CO-meting uit te voeren. Daaruit bleek dat er meer dan 200pp/m koolstofmonoxide in de woning hing, dat is een hoge waarde. Ondertussen hadden nog vijf personen symptomen van een vergiftiging gekregen. Zij werden allen naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Eandis kwam ter plaatse en moest in opdracht van de brandweer het verwarmingstoestel op gas afsluiten.