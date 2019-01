Zes chauffeurs onder invloed tijdens ‘Weekend zonder alcohol’ Kristof Pieters

13 januari 2019

11u34 0 Sint-Niklaas De lokale politie van Sint-Niklaas nam deel aan ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. In totaal werden er 330 bestuurders gecontroleerd. Zes chauffeurs waren onder invloed.

Vanaf vrijdagavond 18 uur tot maandag 6 uur ’s ochtends zullen overal in het land alcoholcontroles plaatsvinden, zowel op snelwegen als op secundaire wegen. Ook in Sint-Niklaas ging de politie de baan op. Vier leden van de verkeerspolitie hielden zaterdagavond tussen 16 en 24 uur controles in de Mercatorstraat, op Dendermondse Steenweg, aan het Hertjen en in de Beeldstraat. In totaal werden 330 bestuurders gecontroleerd. Een bestuurder bevond zich in de alarmfase, kreeg 3 uur stuurverbod en een geldboete van 179 euro. Ook vijf andere bestuurders bliezen positief. Drie van hen moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uur, de twee anderen zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt.

Vandaag, zondag, is er opnieuw een alcoholcontrole gepland.