Zes chauffeurs kijken te diep in het glas Kristof Pieters

17 december 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft zondag een alcoholcontrole gehouden tussen 16 en 24 uur op de N41, Patotterij en Prins Boudewijnlaan. De politie zette in totaal 694 bestuurders aan de kant voor controle op het gebruik van alcohol achter het stuur.

688 bestuurders bliezen ‘safe’. Zes chauffeurs keken te diep in het glas. Eén automobilist moest zijn rijbewijs afgeven voor 3 uren en kreeg een boete van 179 euro. Van vijf andere chauffeurs hield de politie het rijbewijs voor 6 uren in. Tijdens deze controle in het raam van ‘WinterBOB’ schreef de politie ook nog enkele andere pv’s uit. Eén chauffeur was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De chauffeur in kwestie zal ook moeten verschijnen voor de politierechtbank.

Verder was er één pv voor het niet kunnen vertonen van een rijbewijs, twee pv’s wegens rijden zonder verzekering, één pv voor rijden met een keuringsbewijs dat meer dan een maand vervallen was, één pv voor het niet naleven van de voorwaarden voor een voorlopig rijbewijs en één chauffeur kreeg een boete van 174 euro voor het overschrijden van een volle witte lijn.