Zebrapad weggegomd op vraag van school Buurt Spoorweglaan misnoegd over schrappen oversteekplaats JVS

03 december 2018

20u06 0 Sint-Niklaas Een oversteekplaats op de Spoorweglaan, ter hoogte van de OLV Presentatie in Sint-Niklaas, is op vraag van de school ‘weggegomd’. Een gevaarlijke situatie, vindt de buurt, omdat scholieren het verdwenen zebrapad blijven gebruiken. Ze vragen de oversteekplaats opnieuw én veiliger in te richten, met ook ingrepen in de hele Spoorweglaan om de snelheid van het verkeer te remmen.

Het zebrapad ter hoogte van de schooltoegang van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie is eind vorige week verwijderd. ‘Weggegomd’ als het ware, maar niet echt grondig. De strepen blijven nog zichtbaar en het verkeersbord dat een oversteekplaats aankondigt, staat er ook nog. De andere oversteekplaats, een paar tientallen meters verderop richting Driekoningen, mocht er wél blijven.

Het schrappen van de ene oversteekplaats gebeurde op vraag van de OLV presentatie, omdat er zich regelmatig onveilige situaties voordoen. Scholieren moeten de stadsring kruisen die op die plek over twee keer twee rijstroken beschikt én waar een beperkte zichtbaarheid is door de pijlers van de spoorwegbrug.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder, ging over tot het ‘weggommen’ van het zebrapad. Het is echter onvoldoende aangegeven dat er niet meer kan worden overgestoken. Er werd geen signalisatie of fysieke barrière geplaatst. “Het is nu echt nog veel gevaarlijker geworden, omdat niemand echt doorheeft dat je er niet meer mag oversteken”, klinkt het bij de buurtbewoners, die de ingreep betreuren. “We vinden het vooral onbegrijpelijk dat het autoverkeer alle voorrang krijgt in onze straat, waar al veel te hard wordt gereden. In 2015 hebben we al met de hele buurt een petitie gehouden waarmee we vroegen om een globale herinrichting van de Spoorweglaan én een grotere veiligheid op de oversteekplaatsen. De stad zou dat bespreken met de wegbeheerder. We hadden verwacht dat na de voltooiing van het kruispunt Driekoningen dit opnieuw op tafel zou liggen. Maar als blijkt dat een oversteekplaats dan gewoonweg maar wordt weggenomen, is dat voor ons behoorlijk schrikken”, stelt buurtbewoner Willem De Klerck.

“Amper snelheidscontroles”

De bewoners van de Spoorweglaan en Nijverheidsstraat willen net het behoud van de oversteekplaatsen, ook als snelheidsremmer. “Oversteekplaatsen die heel zichtbaar zijn, dat is hier nodig, in combinatie met andere ingrepen om de snelheid van het verkeer te verminderen. In de Guido Gezellelaan, een paar honderd meter verder, flitst de politie héél vaak. En daar gaat het verkeer dan nog maar over telkens één rijstrook. Bij ons wordt er amper op snelheid gecontroleerd. Het resultaat is dat we hier vaak een race krijgen voor onze deur. En nu worden ook nog eens de drempels weggewerkt. Is dat dan in het voordeel van de zwakke weggebruiker?”

De buurt hoopte ook dat het scenario uit het stedelijk groenplan van 2011 verder zou onderzocht worden. “Aan de noordelijke kant van de spoorwegbrug zou dan een straat voor plaatselijk verkeer in één richting kunnen komen en aan de zuidelijke kant van de brug de stadsring, met twee keer één rijstrook. Op die manier zou de leefbaarheid enorm vergroten, met veel ruimte die vrijkomt voor groen en voor zwakke weggebruikers. Dan zou ook de nutteloze ruimte tussen de spoorwegpijlers kunnen ingevuld worden, onder meer met parkeerplaatsen. Er is ons toen gezegd dat eerst het kruispunt Driekoningen klaar moest zijn om verdere ingrepen te doen. Wel, dat moment is er nu. Dus daarom begrijpen we écht niet dat koning auto nu plots het voordeel krijgt.”

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) ziet de zwakke weggebruikers liever oversteken op de kruispunten waar verkeerslichten staan. “Aan beide uiteinden van de Spoorweglaan zijn er heel veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten. De herinrichting van Driekoningen en het kruispunt Plezantstraat is allemaal in functie van de zachte weggebruiker. Ik vind niet dat een zebrapad een veiligere oplossing is, ook niet met meer verlichting. In dit geval heeft de school gevraagd om de oversteekplaats te verwijderen uit veiligheidsoverwegingen en dat lijkt me een terechte vraag. Maar het klopt dat de wegbeheerder de nodige ingrepen moet doen om duidelijk te maken dat er geen oversteekplaats meer is.”