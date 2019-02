Zaalvoetbalclub rouwt om dood van jonge speler Kristof Pieters

27 februari 2019

17u29 1 Sint-Niklaas Zaalvoetbalclub Borussia Beervelde is in diepe rouw na het overlijden van één van hun spelers. Martijn Vermeire (29) kwam om het leven toen hij afgelopen weekend inreed op een vrachtwagen op de E17 in Waasmunster. “We hebben intussen al een wedstrijd gespeeld en die met een verpletterende 14-2 gewonnen, een mooier eerbetoon konden we Martijn niet geven/ Zijn shirt hebben we aan zijn broer geschonken.”

Het dramatische ongeval gebeurde zaterdagochtend op de E17 in Waasmunster. Martijn Vermeire was op weg naar zijn huis in Sinaai toen hij achteraan inreed op een Portugese vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed. Het ongeval gebeurde zo’n kilometer voor de afrit Waasmunster die hij normaal zou nemen. Voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood.

Martijn Vermeire werkte al jaren als zeefdrukker bij het bedrijf Creafor in Lokeren, waar hij geliefd was onder de collega’s. Zijn sociaal leven speelde zich nog grotendeels af in zijn geboortedorp Beervelde. Drie jaar geleden sloot hij zich aan bij zaalvoetbalclub Borussia Beervelde, opgericht door een groep vrienden die vroeger verbonden waren bij de plaatselijke Chiro. “De meeste onder ons kennen elkaar al van kindsbeen af”, vertelt Seppe Smet. “Zelf ben ik met Martijn opgegroeid. We zaten samen in de klas, trokken bijzonder veel met elkaar op en waren actief bij de Chiro. De zaalvoetbalclub was eigenlijk ook een manier om als vrienden verbonden te blijven, nadat er al enkele mensen uitgezwermd waren. De dood van Martijn is dan ook enorm hard aangekomen in de groep.”

Ultiem eerbetoon

ZVC Borussia Beervelde stond maandagavond al voor de ontiegelijk zware opdracht een wedstrijd te moeten spelen. “We hebben even getwijfeld om alles te annuleren, maar al snel waren we het erover eens dat we deze match moesten spelen voor Martijn. Hij zou het zeker zo gewild hebben. We hebben er samen met meer dan honderd supporters meteen een afscheidsmoment van gemaakt. De wedstrijd is begonnen met een minuut stilte en op minuut 7, zijn rugnummer, hebben we de bal buiten gesjot en een minuut lang geapplaudisseerd. Dat we de match hebben gewonnen met 14-2 was het ultieme eerbetoon.”

Martijn was erg geliefd in de groep. “We kennen elkaar natuurlijk enorm goed”, vervolgt Seppe. “Martijn was iemand die altijd voor iedereen meteen klaar stond. Hij was voor velen degene waarbij je je hart kon luchten. Dat maakte dat iedereen veel respect voor hem had en dat hij erg geliefd was in onze groep. Zijn dood laat een groot gat achter dat nooit meer opgevuld zal worden.”

De club schonk intussen het shirt met rugnummer zeven aan zijn broer Kris. De uitvaart vindt volgende week plaats in familiekring.