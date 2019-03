Zaakvoerster schrijnwerkerij is Jonge Oost-Vlaamse Ondernemer JVS

16u10 0 Sint-Niklaas An Warrens van schrijnwerkerij KDS heeft van JCI de prijs voor Jonge Oost-Vlaamse Ondernemer gewonnen. In juni staat ze met de andere provinciale winnaars in de Vlaamse finale.

An Warrens van KDS uit Sint-Niklaas mag zich voortaan ‘JCI Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar’ noemen. KDS werd opgericht in 2014 en levert zolderinrichting, schrijnwerk, isolatie, dak- en gevelwerken op maat. Het bedrijf groeide op zeven jaar tijd uit tot een team van 13 arbeiders en 3 bedienden. “Deze prijs is een mooie bekroning voor al ons geleverde werk. Ik leg mijn hart en ziel in dit bedrijf, en dat heeft de jury gezien in de bedrijfsvoorstelling die we moesten geven. Die heeft de doorslag gegeven.”

Met de uitreiking van deze award wil JCI - het netwerk voor ondernemers tussen de 18 en 40 jaar - het ondernemerschap in de verf zetten en ondernemers een duwtje in de rug geven.