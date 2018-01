Worstenbrood op 'verloren maandag' 02u32 0

In veel horecazaken in Sint-Niklaas verwennen de uitbaters hun klanten vandaag, 'verloren maandag', met worstenbroodjes. Het serveren van worstenbrood op de eerste maandag na Driekoningen is een Vlaamse cafétraditie. "De meeste cafébazen in Sint-Niklaas deden tot twintig jaar geleden steevast mee. Nu scharen opnieuw meer en meer cafés zich daarachter", aldus horecacoach Koen Dewanckel. De deelnemende zaken hangen een affiche van 'verloren maandag' aan de deur. Onder meer in 't Goe Gevoel, De Graanmaat en Plaza Central op de Grote Markt, Bizzy Beloy op de Houtbriel en Bistroke 't Pleintje op het Stationsplein. (JVS)