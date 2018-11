Wordt Nina (19) dit weekend ‘schoonheidsspecialiste van het jaar’? JVS

15 november 2018

19u34 0 Sint-Niklaas Nina De Wael (19) van beauty- en wellnesscenter BellaNina in de Heistraat in Sint-Niklaas is bij de drie overgebleven kandidates die in de running zijn voor de titel van ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’, in de categorie starters. Die titel wordt zaterdag uitgereikt.

Hoewel ze pas 19 jaar jong is, baat Nina De Wael al een jaar haar beauty- en wellnesscenter BellaNina uit, aan de Heistraat in Sint-Niklaas. Als jonge ondernemer heeft ze op korte tijd een zaak uitgebouwd die succesvol is. “Ik ben begonnen van nul, maar na een jaar kan ik al terugblikken op een mooie weg. Ik voel dat mijn concept de mensen aanspreekt. Dat geeft me veel voldoening. Ik ben in juni 2017 afgestudeerd in Berkenboom. Drie maanden later, op mijn achttiende, ben ik met mijn zaak begonnen.”

Als starter dingt ze dit weekend meteen ook al mee naar de hoofdprijs in de belangrijkste wedstrijd van de Vlaamse beauty- en wellnesssector. Ze behoort tot de drie overgebleven finalistes voor de titel van ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ in de categorie starters. “We waren met een zestigtal kandidaten. Na het bezoek van een ‘mystery guest’ de voorbije zomer kreeg ik te horen dat ik naar de finale mag. Dat is heel fijn natuurlijk, om al na een jaar erkenning en bevestiging te krijgen.”

BellaNina is gespecialiseerd in een totaalconcept voor het gelaat, van allerlei soorten gezichtsverzorgingen, wimper- en wenkbrauwbehandelingen tot make-up. Daarnaast kunnen mensen er ook terecht voor nagels, pedicure, lichaamsverzorging tot een reeks wellnessbehandelingen. De vakjury was onder de indruk van haar kennis, inzicht en professionaliteit. Ze is ook de jongste ondernemer van de finalisten in haar categorie. Nu zaterdag komt Nina tijdens een gala-avond in Schelle te weten of ze met de titel naar Sint-Niklaas mag terugkeren. Info: www.bellanina.be.