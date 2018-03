Woninginbraak zonder buit 12 maart 2018

De politie kreeg vrijdagmiddag aangifte van een inbraak in een huis in de Peperstraat in Nieuwkerken. Dieven waren via de eerste verdieping de woning binnengedrongen. Uit de eerste vaststellingen bleek dat er niets verdwenen was. (JVS)