WONEN. Binnenkijken in het appartementsgebouw van de toekomst in Sint-Niklaas

26 maart 2019

07u30 0 Sint-Niklaas Een bijzonder stukje Sint-Niklase geschiedenis: daarop is de nieuwe parkresidentie Magnolia aan de Heidebaan gebouwd. Drie nieuwe woonentiteiten werden er neergepoot in een volledig aangelegd park van 6.000 vierkante meter. De oude villa die in het park stond, maakte plaats voor 35 appartementen die ons een blik gunnen op de toekomst van woonresidenties. Het project zal volledig afgewerkt zijn in de zomer van 2020 maar wij mochten nu al een kijkje komen nemen.

Veel nieuwsgierige blikken op de Heidebaan in Sint-Niklaas. Vlakbij recreatiedomein De Ster trekt zich een nieuwbouwproject op met een wel heel bijzondere ligging: middenin een aangelegd park van 6.000 vierkante meter. De toekomstige bewoners van de parkresidentie zullen exclusief toegang hebben tot dit park, inclusief verlichte wandelpaden en bankjes. Werkelijk alles is gedaan om het wooncomfort voor de bewoners van De Magnolia, want zo zal de parkresidentie heten, te verhogen. Benieuwd hoe? Wij gingen het na.

1. Lichtstudie

Lichtexperten hebben, zowel voor het volledige parkdomein als voor het gebouw, een optimaal ‘lichtplan’ opgesteld: zo kunnen bewoners ‘s avonds met het meest aangename licht van een wandeling genieten. Op basis van de lichtstudie werden voor het park rond het gebouw, voor het gebouw zelf en voor de terrassen de juiste lichtsoort, de nodige lichtintensiteit en -sterkte én de ideale lichttemperaturen bepaald.

2. Ondergrondse afvalcontainers

Niets is minder gezellig als afvalcontainers. Daar heeft men bij Magnolia ook rekening mee gehouden door alle afvalcontainers ondergronds te bouwen. Die ondergrondse ruimte bevat ook een afzuigsysteem om geurhinder te vermijden. Bovendien wordt de inhoud van de afvalcontainers op het terrein zelf opgehaald zodat de bewoners hier amper last van ondervinden.

3. Zonnepanelen

Zonnepanelen en zonne-energie zullen alsmaar belangrijker worden. Door de keuze voor zonnepanelen dragen de projectontwikkelaars van Magnolia bij tot de klimaatdoelstellingen van 2050 én tot een besparing op de energiefactuur van de bewoners.

Andere aspecten die het gebouw ecologisch en toekomstgericht maken, zijn de doorgedreven thermische isolatie, een aangepast ventilatiesysteem (type D), super-isolerend glas en groendaken. De residentie heeft op die manier voortreffelijke energiekenmerken.

4. Fietsberging en voorzieningen voor elektrische auto’s

Het aandeel van elektrische auto’s in het straatbeeld stijgt: veel bedrijventerreinen voorzien tegenwoordig in stopcontacten voor elektrische vervoersmiddelen. Maar voor wie in een appartement woont, is het niet altijd eenvoudig om de elektrische wagen thuis op te laden. In de parkresidentie Magnolia werden daarom de nodige voorzieningen aangeboden voor wie elektrisch rijdt. En voor wie niet met de auto rijdt: er werd ook in een fietsenstalling voorzien met maar liefst 80 fietsplaatsen.

5. Groenzones en tussenruimtes

Een beetje atypisch voor een nieuwbouwproject is dat veel van de ‘te bebouwen ruimte’ werd aangewend voor het verhogen van de woonkwaliteit. Groenzones, haagstructuren, grote, zuidelijk georiënteerde terrassen en veel tussenruimtes zorgen voor privacy en een hoger wooncomfort. De achterliggende gedachte bij de projectontwikkelaar is het duurzaam bouwen met het oog op een betere leefomgeving, een comfortabel binnenklimaat en daarmee gepaard gaand ook een kwalitatief goede woning.

Wie benieuwd is om ook een kijkje te nemen in dit innovatieve woonproject, kan tijdens het weekend van 30 en 31 maart langskomen. Dan organiseert vastgoedmakelaar Huyzen een opendeurdag waarbij je begeleid de werf kan gaan bezoeken.