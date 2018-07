Winnaars stadsrenovatieprijzen zetten deuren open 12 juli 2018

De twee winnaars van de stadswedstrijd voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen zetten komend weekend hun deuren open voor het publiek. Aan deze stadswedstrijd namen deze keer negen kandidaten deel. Na rijp beraad van een deskundige jury werden twee projecten geselecteerd, allebei in de categorie renovatie. De eerste laureaten zijn Bart Soresia en Waudru Volders met hun gerenoveerde woning in de Pastoor De Meerleerstraat 22A in Sint-Niklaas. Deze stadswoning werd met een beperkt budget en een inventief plan lichter gemaakt, wat de woonkwaliteit van de woning sterk heeft vergroot. De tweede laureaat in de categorie renovatie is Tom Willox en Maartje Verschelden in de Mercatorstraat 206 in Sint-Niklaas. Deze stadswoning met industriële erfenis werd door het slopen van een aantal aanbouwen getransformeerd naar een open en lichte woning met praktijkruimte, midden in het stadscentrum. De laureaten stellen hun woning open voor het publiek op zaterdag 14 juli van 10 tot 13 uur en op zondag 15 juli van 14 tot 17 uur. Het stadsbestuur doet een oproep aan inwoners die met een renovatieproject bezig zijn om deel te nemen aan de volgende editie van de stadsprijs. (JVS)