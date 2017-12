Winkeldieven op vliegtuig gezet 02u33 0

Drie winkeldieven zijn door de dienst Vreemdelingenzaken meteen op het vliegtuig gezet naar hun land van herkomst nadat ze zaterdagmiddag betrapt waren in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. De security had melding gekregen van verdacht gedrag en vroeg de politie in bijstand. Twee mannen en een vrouw werden opgepakt. De drie hadden de Colombiaanse nationaliteit en hadden verschillende goederen op zak die ze gestolen hadden in verschillende winkels. De professionele manier waarop ze de detectoren omzeilden, wees erop dat ze deel uitmaakten van een goed georganiseerde bende. Het parket besliste hen te dagvaarden in snelrecht. Als ze veroordeeld worden, zal dit bij verstek zijn, want de dienst Vreemdelingenzaken liet hen bij hoogdringendheid meteen het land uitzetten. De drie werden na hun arrestatie meteen naar de luchthaven van Zaventem gebracht om hen daar op het eerstvolgende vliegtuig huiswaarts te zetten. (PKM)