Winkeldieven gevat in Shopping Center 13 februari 2018

Afgelopen zaterdag werd een koppel, een 29-jarige man en een 30-jarige vrouw, beiden woonachtig in Gent, gearresteerd nadat zij door het bewakingspersoneel van het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas waren opgemerkt. De security had vastgesteld dat zij enkele goederen, kledij en een handtas, hadden gestolen in het shopping center en vervolgens naar hun voertuig hadden gebracht. Beide verdachten konden ook gelinkt worden aan verschillende winkeldiefstallen gepleegd in hetzelfde shopping center op 12 januari en op 3, 5 en 8 februari. De 30-jarige vrouw werd in november vorig jaar reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Beide verdachten werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.





(PKM)